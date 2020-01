O músico brasileiro Chico Bernardes dá, a partir de amanhã, 30 de janeiro, dez concertos em Portugal.

Irmão do também cantor-compositor Tim Bernardes e filho do músico Maurício Pereira, Chico Bernardes, de apenas 20 anos, vem apresentar o seu primeiro álbum, um trabalho homónimo lançado no ano passado.

Em palco, Chico Bernardes, que tem como referência nomes como Bob Dylan e Joni Mitchell, apresentar-se-á com voz e guitarra.

Veja aqui a lista de concertos de Chico Bernardes em Portugal:

30 de janeiro: Leiria, Atlas Hostel

31 de janeiro: Alcobaça, Ossos do Ofício

1 de fevereiro: Sabrosa, Novas Canções da Montanha

2 de fevereiro: Guimarães, 20 Arautos

4 de fevereiro: Lisboa, MusicBox

5 de fevereiro: Aveiro, Avenida Café-Concerto

6 de fevereiro: Porto, Maus Hábitos

7 de fevereiro: Barcelos, Theatro Gil Vicente

8 de fevereiro: Ovar, Azulejo

9 de fevereiro: Coimbra, Galeria Santa Clara