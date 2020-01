O RFM Somnii anunciou mais três nomes para o seu cartaz. Os DVBBS, Mandragora e Tropkillaz foram os escolhidos.

Estes nomes irão assim juntar-se aos anteriormente anunciados Vini Vici, Dimitri Vegas & Like Mike e Miss K8, no cartaz do festival da Figueira da Foz, dedicado à música eletrónica de dança.

O RFM Somnii terá lugar na Praia do Relógio, de 10 a 12 de julho, e os passes para os três dias de festival estão à venda nos locais habituais por €47,49 e €99,99 (VIP).

Está também à venda um pack nas lojas Fnac, em edição limitada, que por €39,90 inclui o bilhete para os três dias, uma t-shirt exclusiva, entrada mais rápida no recinto e possibilidade de ganhar um bilhete VIP.