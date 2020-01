Os Slipknot irão regressar este ano a Portugal. A banda de Corey Taylor e Shawn "Clown" Crahan irá atuar na Altice Arena, a 17 de agosto.

O concerto faz parte da digressão em torno de "We Are Not Your Kind", o último álbum de estúdio editado pelos Slipknot, o ano passado.

Este será o regresso dos norte-americanos à sala onde se apresentaram pela última vez em Portugal, em julho de 2019, como cabeças de cartaz do VOA - Heavy Rock Festival.

A nova vinda dos Slipknot a Portugal dar-se-à através da promotora Everything Is New. Os bilhetes serão colocados à venda no dia 1 de fevereiro.

Preços:

Golden Circle * 65€

Plateia em Pé * 45€

Balcão 1 * 50€

Balcão 2 * 39€

Mobilidade Condicionada * 39€