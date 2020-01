São conhecidos os resultados da autópsia de Lexii Alijai, rapper norte-americana que morreu a 1 de janeiro de 2020.

As autoridades médicas do condado de Hennepin, no estado do Minnesota, divulgaram esta segunda-feira que os exames post-mortem à emergente artista indicam que a sua morte foi causada por uma mistura fatal do opioide fentanil com álcool etílico. O fentanil, recorde-se, é a droga que contribuiu para a morte de Prince, Lil Peep, Tom Petty e Mac Miller, sendo cerca de cinquenta vezes mais forte que a heroína. A morte de Alijai foi tratada como acidental.

A artista deveria lançar este ano o seu segundo álbum, "Come Back Soon". Lexi Alijai tinha apenas 21 anos e o seu desaparecimento foi assinalado por artistas como Kehlani, que convidara a jovem a participar no tema 'Jealous'. “Acabo de receber a pior notícia de sempre. O meu coração está partido”, escreveu Kehlani.

De seu verdadeiro nome Alexis Alijai Lynch, Lexii Alijai lançou o primeiro álbum, “Growing Pains”, em 2017, tendo também editado três mixtapes.