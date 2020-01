Nandi Bushell, menina de 9 anos, recolheu rasgados elogios dos Queens of the Stone Age depois de partilhar no YouTube uma versão endiabrada do clássico 'No One Knows' (em apenas três dias, recolhe quase 70 mil visualizações). A banda de Josh Homme partilhou o vídeo nas redes sociais e descreveu a performance de Bushell como "incrível".

Recorde-se que a bateria original de 'No One Knows', de 2002, é de Dave Grohl, dos Foo Fighters, de quem Bushell também é fã. A música de palmo e meio já partilhou também versões de temas como 'In Bloom' dos Nirvana, 'Voodoo People' dos Prodigy ou 'Bad Guy' de Billie Eilish. Veja o vídeo abaixo.