Justin Bieber confirmou a edição do seu novo álbum a 14 de fevereiro em entrevista a Ellen DeGeneres. O cantor mostrou um novo visual no programa, apresentando-se de bigode e de fato de treino. O sucessor de "Purpose" de 2015 chama-se "Changes" e inclui, além do primeiro avanço, 'Yummy', um dueto com Kehlani, 'Get Me', agora divulgado.

O artista anunciou também uma extensa digressão pelos Estados Unidos, que começa a 14 de maio em Seattle e termina a 26 de setembro em Nova Jérsia - as primeiras partes dos concertos serão asseguradas, alternadamente, por Kehlani e Jaden Smith. Ainda não há datas confirmadas na Europa. Ouça 'Get Me' abaixo.