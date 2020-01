Os históricos Jethro Tull irão regressar este ano em Portugal. A banda de Ian Anderson irá atuar no South Sound Arts Festival, a 12 de junho.

Este festival irá dividir-se em atos, sendo que o primeiro terá lugar de 9 a 14 de junho, na Marina de Albufeira. Para além dos Jethro Tull, o South Sound Arts já havia confirmado no seu cartaz os regressados Delfins.

Os Jethro Tull irão trazer a Portugal um espetáculo de celebração dos seus 50 anos de carreira, não devendo faltar clássicos como 'Aqualung'.

Será o quarto concerto dos britânicos por terras lusas, após atuações no Pavilhão Atlântico e no Coliseu do Porto, no ano 2000, e no Gouveia Art Rock, em 2017.