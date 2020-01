Os Linda Martini estreiam, em exclusivo na BLITZ, a versão de estúdio do seu clássico de Jorge Palma, 'Frágil'.

“Há uns meses convidaram-nos para uma homenagem ao Jorge Palma. Fazia parte do 'caderno de encargos' prepararmos uma versão de uma música sua à nossa escolha. Fechámo-nos na sala de ensaios e em poucos minutos, quase citada de memória, saiu-nos esta versão do 'Frágil'. Quando a tocámos ao vivo pareceu-nos que já era nossa há muitos anos”, explica a banda.

Ouça a versão dos Linda Martini para 'Frágil':

Os Linda Martini atuam no Coliseu de Lisboa a 31 de janeiro e no Coliseu do Porto a 13 de fevereiro, dois concertos de 'fecho de ciclo', dois anos após a edição do álbum homónimo.

Para o INSIDE da BLITZ, a banda tocou ao vivo no seu estúdio 'Cor de Osso', do último álbum, e falou sobre os concertos que aí vêm:

Os bilhetes para ambos estão à venda a preços entre 20 e 25 euros. Os espetáculos terão início às 21h30.