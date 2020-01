"Aqui Está-se Sossegado", álbum que junta o fadista Camané ao pianista Mário Laginha, subiu esta semana ao primeiro lugar do top nacional. Depois dos concertos em Lisboa, "Madame X", de Madonna, escala até à segunda posição e a encerrar o pódio está "40 Anos a Dar no Duro", dos Xutos & Pontapés.

A entrada nova mais alta na tabela é protagonizada por "Lina_Raül Refree" de Lina e Raül Refree (19º), mas estreiam-se também no top novos álbuns de Eminem ("Music to Be Murdered By" em 20º), Halsey ("Manic" em 22º) e Ena Pá 200 ("Projecto Ena Pá 2000 Project" em 31º).

1. Camané & Mário Laginha - "Aqui Está-se Sossegado"

2. Madonna - "Madame X"

3. Xutos & Pontapés - "40 Anos a Dar no Duro"

4. Selena Gomez - "Rare"

5. Harry Styles - "Fine Line"

6. Carlos do Carmo - "Oitenta"

7. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

8. Queen - "The Platinum Collection"

9. Nick Cave & The Bad Seeds - "Ghosteen"

10. Leonard Cohen - "Thanks for the Dance"

A tabela de streaming continua a ser dominada por 'Louco' de Piruka e Bluay e a única nova entrada no top 10 é protagonizada por Future e Drake com 'Life is Good' (12º).

1. Piruka & Bluay - 'Louco'

2. Giulia Be - 'Menina Solta'

3. Tones and I - 'Dance Monkey'

4. Roddy Ricch - 'The Box'

5. Plutónio - 'Somos Iguais'

6. Julinho KSD - 'Hoji N'ka ta Rola'

7. Travis Scott - 'Highest in the Room'

8. BISPO feat. Ivandro - 'Essa Saia'

9. Future feat. Drake - 'Life is Good'

10. Arizona Zervas - 'Roxanne'