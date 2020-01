A artista brasileira Anitta irá voltar este ano a Portugal, para atuações em dois festivais distintos: Rock In Rio-Lisboa e MEO Marés Vivas.

Anitta irá subir ao Palco Mundo do Rock In Rio-Lisboa no dia 28 de junho. Será o regresso da autora de 'Show das Poderosas' a um festival que bem conhece, tendo ali atuado em 2018.

Neste dia, Anitta irá juntar-se ao rapper Post Malone, que também atuará no mesmo palco.

A 18 de julho, a artista irá estrear-se no MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, onde do cartaz já fazia parte o ex-One Direction Liam Payne.

A edição deste ano do Rock In Rio-Lisboa terá lugar nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, com os bilhetes diários à venda por 69 euros.



Já o MEO Marés Vivas terá lugar de 17 a 19 de julho, e os bilhetes encontram-se à venda a preços que vão dos 38 euros (diário) aos 70 euros (passe). Também existem passes VIP ao preço de 180 euros.