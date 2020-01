Os Snow Patrol são a nova confirmação para o cartaz do MEO Marés Vivas. A banda britânica irá atuar no palco MEO, no dia 17 de julho.

O concerto marcará o regresso dos Snow Patrol a Portugal, e assinalará a estreia da banda no MEO Marés Vivas, após terem cancelado um concerto anunciado para aquele mesmo festival, em 2019.

Os Snow Patrol não editam um álbum de estúdio desde "Wildness", de 2018, tendo lançado a compilação "Reworked" em 2019.

O MEO Marés Vivas é organizado pela PEV Entertainment e terá lugar de 17 a 19 de julho, em Vila Nova de Gaia.

Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 38 euros (diário) aos 70 euros (passe). Também existem passes VIP ao preço de 180 euros.