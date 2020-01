A morte do basquetebolista Kobe Bryant chocou não só o mundo do desporto, como também o da música.

O atleta morreu este domingo, aos 41 anos, após o helicóptero onde seguia se ter despenhado em Calabasas, no estado da Califórnia.

Nomes como Justin Bieber, Cardi B, A$AP Rocky, Flea e Drake expressaram já o seu pesar pela morte de Bryant, nas redes sociais, sendo comum a todos uma sensação de choque e incredulidade.

O autor de 'Hotline Bling' partilhou, no Instagram, uma fotografia com um desenho do atleta e a mensagem "adeus, 'Mamba'", a alcunha de Kobe Bryant.

Já Bieber partilhou uma fotografia antiga sua, ao lado de Bryant: "Não posso acreditar. Sempre me encorajaste, 'mamba'. Deste-me algumas das melhores frases que ainda hoje nos fazem sorrir. Adoro-te", escreveu.

Slash, dos Guns N' Roses, também lembrou o basquetebolista:

Confira aqui mais reações à morte de Kobe Bryant: