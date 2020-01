O DJ e produtor Diego Miranda vai ser o primeiro português a atuar no palco principal do festival de música eletrónica Tomorrowland. O artista pisa o palco a 19 de julho, partilhando o cartaz com Tiësto, Martin Garrix, Nicky Romero e Robin Schulz, entre outros. O evento realiza-se na cidade de Boom, na Bélgica, nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de julho, contando ainda com atuações de Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello ou Carl Cox.

A atuação de Miranda, que marca presença pela quinta vez consecutiva no evento, será transmitida em direto no canal de YouTube do Tomorrowland. Recorde-se que o artista de 41 anos integra o Top 100 de DJs da publicação DJ Mag, estando este ano posicionado na 55ª posição. Do seu currículo fazem parte atuações em festivais como Rock in Rio ou Creamfields e tem na discografia temas como 'Girlfriend' (com Ana Free), 'Someone Like You' (com Mikkel Solnado) ou o mais recente 'Believe in Love' (com Le Twins).

Nos próximos tempos, Miranda tem atuações marcadas para a Tailândia, Índia e Nepal, embarcando depois numa digressão pela China.