Aos 18 anos, Billie Eilish sagrou-se vencedora da edição deste ano dos Grammys, levando para casa os troféus de Canção do Ano ('Bad Guy'), Gravação do Ano ('Bad Guy'), Álbum do Ano, Artista Revelação e Melhor Artista Pop a Solo.

A norte-americana impressionou também com uma interpretação sentida de 'When The Party's Over', um dos temas do seu álbum de estreia, “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Veja aqui:

Veja-a aqui a receber três dos seus Grammys:

Pode saber tudo sobre a noite dos Grammys nesta noticia.