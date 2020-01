O website Playback.fm desenvolveu uma ferramenta que nos permite descobrir qual era a canção mais popular do dia em que nascemos.

A ferramenta utiliza a nossa data de nascimento para pesquisar, na tabela norte-americana de singles da Billboard, qual era a canção número 1 nesse dia em concreto.

Para além de indicar qual a canção, o Playback.fm também inclui um vídeo com a mesma, para que a possamos escutar, e permite, ainda, saber quais foram as canções mais populares dentro de um determinado ano.

A título de exemplo, quem celebra 30 anos a 26 de janeiro de 2020, tinha no dia em que nasceu 'How I Am Supposed to Live Without You', de Michael Bolton, como canção mais popular.