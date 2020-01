Realiza-se esta madrugada a 62ª cerimónia de entrega dos prémios Grammy, os mais importantes da indústria discográfica norte-americana e de todo o mundo.

A cerimónia terá lugar no Staples Center, em Los Angeles, a partir da 1 da manhã (horário de Portugal continental), e terá transmissão em direto na SIC Caras.

Numa gala dominada pelas mulheres, destaque para a rapper Lizzo, que lidera a tabela de nomeações, com oito - incluindo para Melhor Álbum e Melhor Canção.

Seguem-se Billie Eilish e o rapper Lil Nas X, autor de 'Old Town Road', com seis nomeações. Ariana Grande, H.E.R. e Finneas O' Connell, irmão de Eilish, completam a lista de favoritos, com cinco nomeações cada.

'Old Town Road', o grande êxito de 2019, terá inclusive direito a um momento especial: será interpretada ao vivo não só por Lil Nas X, que a popularizou, mas também por Billy Ray Cyrus, BTS, Diplo, Mason Ramsey, e outros convidados surpresa.

A cerimónia contará ainda com as atuações de Aerosmith, Billie Eilish, Lizzo, Ariana Grande, Jonas Brothers, Camila Cabello, Rosalía, H.E.R., Demi Lovato, Bonnie Raitt, Run-D.M.C., Blake Shelton com Gwen Stefani, Tyler The Creator e Charlie Wilson.

Estão, da mesma forma, marcadas outras duas atuações especiais: Camila Cabello, Gary Clark Jr., Debbie Allen, Joshua Bell, Common, Misty Copeland, Lang Lang, Cyndi Lauper, Ben Platt e os War And Treaty irão interpretar 'I Sing The Body Electric', do filme "Fama", em homenagem a Ken Ehrlich, produtor executivo dos prémios Grammy. Homenageado será também o falecido rapper Nipsey Hussle, com a subida ao palco de John Legend, DJ Khaled, Meek Mill, Roddy Ricch, YG e Kirk Franklin.

Os nomeados nas principais categorias:

Gravação do Ano

"Hey, Ma" — Bon Iver

"Bad Guy" — Billie Eilish

"7 Rings" — Ariana Grande

"Hard Place" — H.E.R.

"Talk" — Khalid

"Old Town Road" — Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

"Truth Hurts" — Lizzo

"Sunflower" — Post Malone & Swae Lee

Álbum do Ano

"I, I" — Bon Iver

"Norman F***ing Rockwell!" — Lana Del Rey

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" — Billie Eilish

"Thank U, Next" — Ariana Grande

"I Used to Know Her" — H.E.R.

"7" — Lil Nas X

"Cuz I Love You (Deluxe)" — Lizzo

"Father of the Bride" — Vampire Weekend



Canção do Ano

“Always Remember Us This Way” (Lady Gaga)

“Bad Guy” (Billie Eilish)

“Bring My Flowers Now” (Tanya Tucker)

“Hard Place” (H.E.R.)

“Lover” (Taylor Swift)

“Norman Fucking Rockwell” (Lana Del Rey)

“Someone You Loved” (Lewis Capaldi)

“Truth Hurts” (Lizzo)



Melhor Revelação

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola



Melhor Performance Pop

"Spirit" — Beyoncé

"Bad Guy" — Billie Eilish

"7 Rings" — Ariana Grande

"Truth Hurts" — Lizzo

"You Need to Calm Down" — Taylor Swift



Melhor Performance Rock

“Pretty Waste” — Bones UK

“This Land” — Gary Clark Jr.

“History Repeats” — Brittany Howard

“Woman” — Karen O & Danger Mouse

“Too Bad” — Rival Sons

Melhor Performance Rap

"Middle Child" — J Cole

"Suge" — DaBaby

"Down Bad" — Dreamville feat. JID, Bas, J Cole, Earthgang & Young Nudy

"Racks in the Middle" — Nipsey Hussle feat. Roddy Ricch & Hit-Boy

"Clout" — Offset feat. Cardi B