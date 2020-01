Em entrevista à Variety, Dave Grohl confessou ser um enorme fã de 'With Arms Wide Open', o grande êxito dos Creed.

A revelação do líder dos Foo Fighters surgiu no contexto do Dimebash, evento de homenagem a Dimebag Darell, falecido guitarrista dos Pantera.

Questionado sobre que canção gostaria de tocar no evento, Grohl indicou 'With Arms Wide Open', que considera ser "uma das melhores canções de todos os tempos". "E nem sequer estou a gozar", acrescentou. "Tenho um amor especial por essa canção".

Recorde aqui o tema: