A cantora nigeriana Victoria Oruwari, invisual desde criança, teve uma má experiência com um motorista da Uber, no Reino Unido.

Em junho do ano passado, Victoria requisitou um Uber que a levasse até sua casa, em East Crydon. No final da viagem, o motorista pediu à cantora o telemóvel desta, dando a si mesmo - sem o conhecimento de Victoria - uma avaliação de 5 estrelas e uma gorjeta de 20 libras.

O motorista, Cornel Mihai, foi entretanto acusado por um tribunal de Croydon de fraude.

O caso, afirmou Victoria, serviu para "reiterar o facto de que sou vulnerável e mais susceptível ao crime, e a ser explorada".

"Para levar uma vida em pleno, tenho que confiar nas pessoas. Essa confiança foi abalada, mas estou determinada a continuar a fazê-lo".

Mihai foi, entretanto, removido da lista da Uber de motoristas aprovados, e a empresa devolveu o dinheiro da viagem - e da gorjeta - à cantora. Será agora julgado no dia 4 de fevereiro.

Victoria Oruwari tornou-se conhecida no Reino Unido após ter participado no programa de talentos "All Together Now", tendo feito já algumas digressões enquanto cantora soprano.