Neil Tennant, dos Pet Shop Boys, afirmou em entrevista ao Guardian que as guitarras acústicas "deviam ser proibidas".

O músico foi questionado acerca da sua posição em relação aos "trovadores sinceros pós-Ed Sheeran", motivando essa resposta, em tom jocoso.

Tennant deu ainda uma ideia para a manchete: "Pet Shop Boys arrasam rivais patéticos do rock".

Os Pet Shop Boys explicaram, ainda, que se sentem à margem da pop de hoje. "A autenticidade é um estilo, e é sempre o mesmo estilo", disse Tennant.

Para o músico, o mais importante é encontrar euforia na música. "Essa euforia existiu com a cena rave, nos anos 80, mas já não está no centro da música pop. O contexto desta são as redes sociais", explicou.

"As redes sociais criaram e definiram o formato da música pop, e julgo, infelizmente, que a levaram por caminhos narcisistas e miseráveis. Já não tem a importância que teve antes, há já algum tempo. Tornou-se num lado das redes sociais".