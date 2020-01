Depois de surpreenderem alguns fãs com o single 'Dance of the Clairvoyants', os Pearl Jam fizeram saber que o seu próximo disco, “Gigaton”, terá algumas “canções rock muito diretas”.

A revelação foi feita pelo guitarrista Stone Gossard em entrevista ao programa de Zane Low, na Apple Music Beats.

“Julgo que a 'Dance of the Clairvoyants' é diferente daquilo que temos tentado fazer - representa uma forma nova de colaborarmos juntos. [O disco] vai ter a variedade de que os nossos fãs gostam. Há algumas canções rock bem diretas, sem dúvidas. E algumas baladas muito simples e despidas. Tem de tudo um pouco, acho eu. E é a nossa cara”.



“Fizemos tudo sozinhos. O Eddie Vedder fez um belo trabalho. Havia muitas canções e ele misturou e selecionou as canções que se viriam a tornar especiais. Conseguiu trazer ao de cima o melhor da personalidade de cada um. Penso que o disco capta muito bem o espírito da banda”.

Quanto ao facto de “Gigaton” ser o primeiro disco dos Pearl Jam desde 2013, Stone Gossard comenta: “Acho que é melhor [editar com tempo] do que lançar um disco todos os anos. Somos uma criatura que se mexe lentamente e não faz mal. Não temos pressa. Se não estivermos dois anos a promover um disco ao vivo, torna-se tudo muito mais divertido”.

Stone Gossard acrescentou ainda que as letras que Eddie Vedder escreveu para “Gigaton” são “deslumbrantes”.

"Gigaton" chegará às lojas e plataformas de streaming no dia 27 de março.