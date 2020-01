Os Genesis reuniram-se esta quarta-feira. Mas não para um concerto, e sim para assistirem juntos a um jogo de basquetebol.

Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford marcaram presença no Madison Square Garden, para assistir à partida entre os New York Knicks e os Los Angeles Lakers (92-100).

Os membros dos Genesis não tocam juntos desde 1996 mas, no ano passado, Collins e Rutherford estiveram juntos em palco para interpretar 'Follow You Follow Me'.