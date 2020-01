Madonna usou um colar da coleção desenhada por Ana Moura para a Portugal Jewels.

No vídeo partilhado esta semana no Instagram, e filmado nos concertos privados que frequenta em Lisboa, a norte-americana é vista com a peça “Rainha Dragão”.

Em prata dourada e zircónias brancas, esta joia custa 295 euros, avança a SIC Mulher.

Ana Moura e Conan Osiris terão marcado presença no concerto das Lisbon Living Room Sessions a que Madonna levou, esta semana, a sua equipa.

Madonna terminou ontem a sua série de espetáculos em Lisboa, depois de cancelar dois dos oito concertos previstos para o Coliseu de Lisboa.