O festival Soam as Guitarras, que se propõe a levar “a arte da guitarra e das cordas” a novos destinos e públicos, chegará este ano a quatro cidades: Setúbal, Oeiras, Évora e Póvoa de Varzim.

Entre 28 de março e 25 de abril, artistas como Sérgio Godinho, Miramar, Dead Combo, Mafalda Veiga ou Ricardo Ribeiro darão concertos intimistas em espaços como teatros, igrejas e auditórios.

Nalguns casos, os músicos estrearão espetáculos: Sérgio Godinho apresentará pela primeira vez o concerto “Os Fadinhos do Godinho”, interpretando temas que escreveu para fadistas, acompanhado por Filipe Raposo e José Manuel Neto, e Mafalda Veiga tocará a solo êxitos, inéditos e versões.



Miramar, projeto de Frankie Chavez e Peixe, será a única banda a marcar presença em todas as cidades que recebem a quarta edição do festival, e os Dead Combo levarão a sua última digressão a Setúbal.



Quanto aos encontros inéditos, acontecerão com a reunião de Ricardo Ribeiro e do Lisbon String Trio; a de Manuel Oliveira com Marco Rodrigues e a de Mário Lúcio com Teresa Salgueiro.



Tatanka, Ricardo Parreira, Luís Guerreiro e Pedro Caldeira Cabral são outros dos nomes confirmados no festival que contempla 19 concertos de 12 artistas.



Os bilhetes para Setúbal já estão à venda, seguindo-se os da Póvoa de Varzim (na próxima semana), Évora (fevereiro) e Oeiras (março).



Veja aqui a programação completa do Soam as Guitarras:

OEIRAS



02 Abril | 21h30 | Auditório Municipal Eunice Muñoz

RICARDO RIBEIRO & LISBOA STRING TRIO

Plateia - 12,50 € / Balcão - 10,00 €



03 Abril | 21h30 | Auditório Municipal Eunice Muñoz

MÁRIO LÚCIO convida TERESA SALGUEIRO

Plateia - 12,50 € / Balcão - 10,00 €



04 Abril | 21h30 | Auditório Municipal Ruy de Carvalho

MIRAMAR

FRANKIE CHAVEZ e PEIXE

Plateia – 10,00 € / Balcão: 8,00 €



05 Abril | 18h30 | cisterna do Forte de São Julião da Barra (sala a confirmar)

RICARDO PARREIRA

Centrais – 10,00 € / Laterais (vis. reduzida) – 8,00 €



16 Abril | 21h30 | Auditório Municipal Ruy de Carvalho

TATANKA

Plateia - 12,50 € / Balcão - 10,00 €



17 Abril | 21h30 | Auditório Municipal Ruy de Carvalho

OS FADINHOS DO GODINHO

SÉRGIO GODINHO acompanhado por FILIPE RAPOSO e JOSÉ MANUEL NETO

Plateia - 12,50 € / Balcão - 10,00 €



18 Abril | 21h30 | Auditório Municipal Eunice Muñoz

MANUEL DE OLIVEIRA convida MARCO RODRIGUES

Plateia – 10,00 € / Balcão: 8,00 €



19 Abril | 18h30 | cisterna do Forte de São Julião da Barra (sala a confirmar)

LUÍS GUERREIRO

Centrais – 10,00 € / Laterais (visibilidade reduzida) – 8,00 €

Bilhetes disponíveis nos locais habituais a partir do início de Março.