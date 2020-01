Billie Eilish partilhou um vídeo para 'Everything I Wanted', realizado pela própria.

O vídeo começa com uma mensagem sobre o seu irmão, Finneas, que também aparece no mesmo.

"O Finneas é o meu irmão e o meu melhor amigo. Independentemente das circunstâncias, sempre estivemos e sempre estaremos lá um para o outro", pode ler-se.

'Everything I Wanted' mostra Billie e Finneas a fazer uma viagem de carro, que termina no fundo do mar. "Escrevemos esta canção sobre nós, e quis criar um vídeo que enfatizasse que, independentemente de tudo, estaremos lá um para o outro", explicou a artista.

Veja o vídeo: