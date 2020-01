Madonna deu ontem, 23 de janeiro, o seu sexto e último concerto no Coliseu de Lisboa.

Depois de cancelar dois dos oito espectáculos agendados para as Portas de Santo Antão, Madonna voltou a contar com a presença do amigo Dino d'Santiago, que mais uma vez cantou em dueto consigo 'Sodade', clássico imortalizado por Cesária Évora.

De acordo com a página de fãs Madonna Mad-Eyes, a norte-americana “cantou 'Come Alive' descalça e cantou excertos de 'Like a Virgin', 'Memories', de Barbra Streisand, e 'I'm Still Standing', de Elton John”.

O já habitual leilão de uma polaroid foi arrebatado por um enfermeiro brasileiro, que pagou 6 mil euros por uma foto.

Outros relatos de fãs dão conta de um espetáculo “incrível, com 24 músicas que nos fazem vibrar e recordar grandes momentos da carreira da grande diva pop” e de mais uma prova de que Madonna é “uma lenda viva”.