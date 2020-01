Capicua, que esta semana é a convidada especial do primeiro podcast BLITZ, Posto Emissor, lança hoje o seu terceiro álbum, “Madrepérola”.



Apresentado por quatro singles - o tema-título, com Karol Conka; 'Último Mergulho', com Lena d'Água; 'Planetário', com Mallu Magalhães e 'Passiflora', com Camané - o sucessor de “Sereia Louca” (2014) é o primeiro disco da rapper do Porto desde que foi mãe.

Além destes artistas, participam em “Madrepérola” Catarina Salinas (Best Youth), cantando versos de Sophia de Mello Breyner Andresen em “A Minha Ilha”, o ator Pedro Lamares em 'Cartas a Jovens Poetas' e o fadista Ricardo Ribeiro, em 'O Quadrado Perfeito'. Do Brasil chegam Emicida e Rael, com quem Capicua trabalhou no projeto Língua Franca, que participam no tema final do disco, 'Mátria', ao lado do também rapper Rincon Sapiência.



Ao vivo, Capicua atua no Theatro Circo, em Braga, a 14 de fevereiro, no Teatro Aveirense a 20 de março e no Teatro Rivoli, no Porto, a 4 de abril.



Sobre tudo isto e muito mais falou Ana Fernandes, aka Capicua, no Posto Emissor, que a partir de agora estará disponível todas as quintas-feiras.



O podcast da BLITZ pode ser escutado abaixo e está também disponível no Spotify.

A condução do primeiro Posto Emissor esteve a cargo de Luís Guerra e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.