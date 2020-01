Billie Eilish confessou ter pensado suicidar-se em 2018. Numa entrevista televisiva, a artista norte-americana explicou que lida com problemas de depressão agravados pelas exigências da fama: "estava tão infeliz. Não quero ser demasiado sombria, mas não pensei que ia chegar aos 17 anos".

"Lembro-me de estar em Berlim, sozinha no meu quarto de hotel, e de pensar que havia uma janela mesmo ali e, tipo... Deus. Lembro-me de chorar porque estava a pensar na forma como... a minha forma de morrer era ser eu a tirar a minha própria vida", acrescentou a artista, hoje com 18 anos.

Eilish procurou ajuda junto da mãe, Maggie Baird, e começou a fazer terapia e a recusar alguns compromissos. A artista aconselhou recentemente pessoas que sofram do mesmo problema: "tenham esperança. Eu consegui ultrapassar isto com a fama a pesar-me nos ombros. E eu adoro a fama! Ser famosa é fantástico, mas foi horrível durante um ano. Agora, adoro o que faço e sou eu novamente. O meu eu bom".

Recorde-se que Eilish está nomeada para seis Grammys, cuja cerimónia se realiza no próximo domingo. O vídeo do novo single, 'Everything I Wanted' foi ontem divulgado e pode ser visto seguindo o link.