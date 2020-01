Billy Corgan já se encontra a trabalhar no novo álbum dos Smashing Pumpkins, o sucessor de "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1".

Em entrevista à rádio 102.9 Buzz, de Nashville, o músico garante ter já completado 21 canções. "Tenho andado a trabalhar [no disco] há mais de um ano. É bastante diferente - mas em bom, julgo. Toda a gente que as ouviu gostou muito, o que é um bom sinal", disse.

Juntamente com este anúncio, Corgan revelou que os Smashing Pumpkins irão anunciar em breve mais datas para a sua digressão. Ainda não existe qualquer data confirmada para o lançamento daquele que será o seu 11º LP de estúdio.

Recorde-se que os Smashing Pumpkins passaram por Portugal em 2019, com um concerto no NOS Alive - um sítio "onde já foram felizes".