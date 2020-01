É conhecida a paixão dos membros dos Iron Maiden pelo futebol, especialmente do seu baixista, Steve Harris.

Nas suas pausas em digressão, a banda tem por hábito marcar partidas de futebol contra equipas locais, para relaxar. Um hábito que, diz Harris, "é tão sagrado quanto os concertos".

O músico contou ainda algumas histórias de partidas passadas: "Nos anos 80, jogámos contra os Def Leppard, na Alemanha. Jogámos contra os Scorpions, os Rainbow, há muito tempo", contou.

Até Ritchie Blackmore, dos Deep Purple, se juntava à "festa". "Ele era bom jogador. Aliás, pediu-me muitas vezes para jogar com eles. Joguei com os Deep Purple e os Rainbow", continuou Harris.

As histórias não terminam nos anos 80: o baixista revelou ter jogado, mais recentemente, com os Foo Fighters. "Dois dos membros deles jogaram connosco, da última vez", explicou.

"É o problema de andar em digressão: normalmente há um núcleo de sete ou oito jogadores, pelo que nos faltam sempre jogadores". Um problema sanado com a ajuda da banda de Dave Grohl, que inclusive ajudou os Maiden a ganhar o jogo.

Recorde-se que tanto os Iron Maiden como os Foo Fighters regressam a Portugal este ano, para atuações no Estádio Nacional (23 de julho) e no Rock In Rio-Lisboa (21 de junho), respetivamente.