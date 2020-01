Este é o Posto Emissor, o primeiro podcast da BLITZ. Daqui prometemos emitir todas as semanas. Sobre música e tudo o que a rodeia, todas as quintas-feiras.

A convidada especial do programa de estreia é Capicua, que a 24 de janeiro edita "Madrepérola", o seu novo álbum. À conversa com os jornalistas Lia Pereira, Luís Guerra e Mário Rui Vieira, Ana Matos Fernandes fala da importância da maternidade na sua música e os efeitos da gentrificação no Porto.

Os concertos de Madonna são assunto inevitável, bem como as novidades dos Pearl Jam (há música nova) e do festival NOS Alive (há novo cabeça de cartaz). Os concertos que aí vêm e os discos acabados de chegar não podem faltar.

A condução do primeiro Posto Emissor esteve a cargo de Luís Guerra e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.