Para Slash, a forma como hoje em dia se editam álbuns levou a um atraso naquele que será o primeiro álbum dos Guns N' Roses, após a reunião.

À conversa com o Guitar.com, Slash garante que a banda se encontra "a fazer umas coisas", mas "não há nada em concreto". O que se explica "pela natureza da indústria, hoje em dia".

"Houve quem nos dissesse, 'façam um álbum, sejam velha guarda'. E quem dissesse 'já não sabemos o que é comprar um álbum'... O material existe, as gravações também, há cenas a acontecer. Mas não temos a certeza do que iremos fazer com elas", continuou.

As declarações de Slash surgem após Richard Fortus, segundo guitarrista dos Guns N' Roses, ter afirmado que a banda completou já várias canções, as quais poderão vir a fazer parte dos seus próximos concertos. "Espero que possamos lançar música nova este ano", acrescentou.

Recorde-se que os Guns N' Roses têm reencontro marcado com o público português no próximo dia 20 de maio, data em que atuam no Passeio Marítimo de Algés.