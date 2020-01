Ivete Sangalo é a nova confirmação no cartaz do Rock In Rio-Lisboa. O "furacão da Bahia" irá atuar no dia 20 de junho, juntamente com Camila Cabello e Black Eyed Peas.

A artista brasileira garante estar a preparar um espetáculo especial, para aquela que será a sua 10ª atuação no Palco Mundo da "cidade do rock". "Já estou que não me aguento pra chegar logo junho e eu poder cantar em Lisboa, mostrar minhas músicas novas, que estão lindas, com meus sucessos, e prestigiar por mais um ano o Rock in Rio Lisboa", afirma.

A edição deste ano do festival do Parque da Bela Vista terá lugar nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho deste ano. Recorde-se que Camila Cabello e Black Eyed Peas têm atuação marcada para o primeiro dia do evento (20 de junho), enquanto Post Malone sobe ao palco no último dia do festival (28 de junho).

Serão 14 espaços de entretenimento, desde os já conhecidos Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Worten Game Ring, Yorn Street Dance, Somersby Pool Parties, 7Up Slide e Chef’s Garden, aos novos ESC Online Sports Bar, Montanha-russa com realidade virtual, Game District, Rock Street Ásia, Rock in Rio Kids e uma roda gigante.

Os bilhetes diários para o Rock in Rio custam €69,00.