Depois de, no início do mês, ter revelado que está grávida, com uma fotografia censurada pelo Instagram onde se mostra nua e de barriga saliente, Grimes criou agora uma conta na rede social para o feto. Partilhando uma imagem com um desenho de um bebé com asas, orelhas de elfo e um punhal na mão, a artista canadiana escreve apenas na legenda o link para o novo perfil, @warnymph.

Também nas stories, Grimes partilhou outras imagens semelhantes, numa das quais se pode ler "War Nymph Enterprises" (que se poderá traduzir como: empresas de ninfa de guerra), e um vídeo com o protagonista das imagens a discorrer um discurso apocalíptico: "É o fim do mundo. O mundo está por um fio. Morte e o fim estão perto. O próximo planeta no sistema solar... chama-se guerra. O sol explode e todos nós morremos. A terra está a ficar ensurdecedoramente silenciosa".

A especulação entre os fãs da artista canadiana, que namora com Elon Musk, CEO da empresa automóvel Tesla, começou, com muitos a defenderem que a conta criada estará relacionada com a edição do novo álbum, "Miss_Anthropocene", com edição agendada para o dia 21 de fevereiro e do qual fazem parte os recentes singles 'Violence', '4ÆM' ou 'So Heavy I Fell Through the Earth'.