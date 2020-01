Foram confirmadas as causas da morte do rapper Juice WRLD, falecido no passado dia 8 de dezembro.

Segundo o médico legista do Condado de Cook, nos Estados Unidos, Juice WRLD morreu devido a uma sobredose acidental de oxicodona e codeína.

Recorde-se que o rapper faleceu ao chegar ao aeroporto Midway, em Chicago, onde à sua espera estavam vários agentes da polícia, que foram informados que o avião privado de Juice WRLD transportava drogas e armas.

À medida que os passageiros do avião começaram a ser questionados pela polícia, o rapper começou a ter convulsões, acabando por morrer já no hospital.

Para além de 32 quilos de marijuana, o avião transportava seis frascos de xarope para a tosse com codeína, duas pistolas de 9mm, outra de calibre .40 e respetivas munições. Dois membros da equipa do rapper foram acusados de posse de armas e munições proibidas.