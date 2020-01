Os BTS irão atuar com o rapper Lil Nas X durante a cerimónia de entrega dos prémios Grammy, que terá lugar na madrugada de domingo para segunda, à 1h00, com transmissão em directo na SIC Caras.

A boys band sul-coreana não foi nomeada em qualquer categoria, mas foi convidada a participar num espetáculo especial que envolverá o autor de 'Old Town Road', o grande sucesso de 2019. Também Diplo e Billy Ray Cyrus farão parte da atuação.

Lil Nas X foi nomeado em seis categorias, entre as quais a de Álbum do Ano e Melhor Artista Novo. Na cerimónia dos Grammys atuarão ainda nomes como Billie Eilish, Lizzo, Camila Cabello, Jonas Brothers, Ariana Grande, DJ Khaled e Tyler, the Creator. A apresentação estará a cargo de Alicia Keys.