Os Strokes juntam-se ao cartaz do NOS Alive. A banda de Julian Casablancas é a mais recentemente confirmação para o evento de Algés, subindo ao palco principal a dia 11 de julho, dia que já contava com os Da Weasel em posição de destaque.

Recorde-se que a Everything Is New, organizadora do festival, havia remetido para as 17h00 de quarta o anúncio de um nome grande. A confirmação dos Strokes surge numa altura em que o grupo prepara o sexto álbum de estúdio, a editar este ano.

Os Strokes são um dos nomes mais destacados da vaga rock surgida no início do milénio. Formada em 1998 na cidade de Nova Iorque, a banda mantém até hoje a formação original: Julian Casablancas (voz), Nick Valensi (guitarra), Albert Hammond Jr. (guirarra), Nikolai Fraiture (baixo) e Fabrizio Moretti (bateria).

O primeiro álbum, "Is This It", de 2001, revelou canções como 'Last Nite', 'Hard to Explain' e 'Someday', algumas das mais populares do rock do início dos anos 00. Os êxitos sucederam-se nos anos seguintes, com canções como 'Reptilia', 'The End Has No End' e 'You Only Live Once' a cimentarem-se como prolongamento da 'febre' Strokes e do fulgor do 'novo rock' da década. Projetos paralelos (nomeadamente um álbum a solo de Julian Casablancas e a segunda banda deste, os Voidz) geraram maior intervalo entre discos e digressões, não lançando os Strokes um álbum desde 2013 ("Comedown Machine"). A última entrada da discografia, o EP "Future Present Past", data de 2016.

Os Strokes atuaram duas vezes em Portugal: a estreia deu-se no festival Lisboa Soundz, na capital, em 2006; o regresso aconteceria cinco anos depois, na edição de 2011 do Super Bock Super Rock, no Meco.

Com a entrada em cena dos Strokes, o cartaz do NOS Alive fica assim organizado:

8 de julho

Palco NOS

Kendrick Lamar

Jorja Smith



Palco Sagres

Black Pumas