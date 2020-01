No programa desta semana da BLITZ Rádio, transmitido pela rádio SBSR ao sábado à tarde, o destaque vai para a série de espetáculos íntimos Pinehouse Concerts, mas também para as novidades da música portuguesa em 2020 e para as mais recentes “entradas” no cartaz do Super Bock Super Rock.

Os australianos King Gizzard & The Lizard Wizard são uma das bandas confirmadas nesse festival, atuando na Herdade do Cabeço da Flauta a 18 de julho.

Pode ouvir aqui o BLITZ Rádio desta semana, apresentado por Lara Marques Pereira.