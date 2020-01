O festival NOS Alive anunciou que quarta-feira às 17h00 anunciará um grande nomes para o seu cartaz.

Sem mais detalhes, na breve nota comunicada nas redes sociais o festival da Everything Is New pode ler-se, em inglês, "adivinhem quem vem ao NOS Alive 2020". O 'emoji' de uma explosão denota que o anúncio será de um nome grande. A data de 22 de janeiro e o horário, 17h00, estão inscritos sobre um quadro de ardósia.

No Facebook do evento cabe a um festivaleiro irlandês o comentário mais apreciado: "Pearl Jam, Rage Against the Machine ou Red Hot Chili Peppers são as únicas bandas que podem salvar este festival".

Os maiores desejos e apostas incidem sobre a banda de Seattle que, como é sabido, estará em digressão na Europa durante o verão. O intervalo entre as datas dos concertos já anunciados (de um dia, pelo menos, quando os concertos são em cidades diferentes) parece contrariar, contudo, este anseio. Com concerto a 7 de julho em Viena e a 10 em Londres, um concerto dos Pearl Jam em Portugal (dias 8, 9 ou 11, os dias 'livres' do evento de Algés) seria o primeiro a 'furar' o que parece ser uma regra desta digressão.

Os Red Hot Chili Peppers, com John Frusciante de novo a bordo, estarão igualmente em digressão na Europa, não tendo ainda anunciado mais do que quatro atuações festivaleiras (Grécia, Itália, Holanda, França), entre 5 e 20 de junho.

Dos reunidos Rage Against the Machine poderá vir o anúncio de uma tournée europeia, mas ainda não foram confirmadas quaisquer datas no lado de cá do Atlântico.

Recorde-se que os festivais espanhóis Mad Cool e Bilbao BBK Live se realizam nas mesmas datas do NOS Alive, com este partilhando alguns dos nomes em cartaz. Ao festival madrileno falta ainda um cabeça de cartaz para dia 10, sendo que Taylor Swift e Billie Eilish também atuam em Algés - sobram os Kings of Leon, que estarão em Madrid mas não confirmaram ainda qualquer atuação em Portugal; no festival do País Basco os cabeças de cartaz Killers e Pet Shop Boys ainda não encontraram poiso do lado de cá, sendo que Kendrick Lamar - outro nome cimeiro - já está perfilado para o NOS Alive.

Este é o cartaz até agora anunciado para o festival do Passeio Marítimo de Algés, ao qual poderá faltar ainda um cabeça de cartaz para dia 11 de julho, o dia que receberá um concerto de reunião dos Da Weasel.

8 de julho

Palco NOS

Kendrick Lamar

Jorja Smith



Palco Sagres

Black Pumas

9 julho

Palco NOS

Taylor Swift

Alt-J

Lumineers

Khalid



Palco Sagres

Parov Stelar

Seasick Steve

Inhaler

London Grammar



10 julho

Palco NOS

Faith No More

Billie Eilish

Cage the Elephant

Finneas

Anderson.Paak & the Free Nationals



Palco Sagres

Angel Olsen

Caribou

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers



11 julho

Palco NOS

Da Weasel

Two Door Cinema Club

HAIM



Palco Sagres

Wolf Parade

Parcels

Dos