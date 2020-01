Foi divulgada na internet uma nova canção de Lady Gaga. O tema tem como título 'Stupid Love' e deverá fazer parte do próximo álbum de estúdio da artista, que sairá este ano.

A canção já foi entretanto apagada, mas isso não impediu os fãs de mostrarem a sua satisfação com o regresso de Lady Gaga à música.

"A Lady Gaga a servir-nos uma balada gay, vocais celestes, nostalgia pelo "Born This Way", pop disco, sintetizadores dos anos 80 numa só canção. Toda a gente se passou", escreveu um fã, no Twitter.

Não se sabe qual será a data oficial de lançamento para 'Stupid Love', mas Lady Gaga deverá editar um novo single no próximo mês de fevereiro.