Mallu Magalhães anunciou que irá lançar um novo álbum em 2020. O disco, que ainda não tem título, deverá sair no primeiro semestre do ano.

As sessões de gravação já decorrem, sob a égide do produtor Mário Caldato Jr., que já trabalhou com nomes como os Beastie Boys, Jack Johnson ou Marisa Monte.

A artista brasileira partilhou um texto, onde explica qual o seu estado de espírito para o novo álbum: "Quando paro um pouco agora (especialmente agora) para tentar dar nome às coisas, me deparo ainda envolta nessa força preciosa que move um novo projeto, nesse mistério que nos faz querer inventar, de novo, uma história", escreve.

"Também eu não sei dizer porque o fiz e faço, mas posso descrever a natureza da vontade, qual o cheiro desse sonho, de onde vem a esperança e todos os seus desdobramentos".

E continua: "Fui em busca de um lugar mais centrado, mais pleno, mais calmo em seu percurso, mas para minha surpresa, mais produtivo em seu resultado. Como se fosse atrás de uma paz necessária para que as ideias novas aparecessem".



"Estou orgulhosa do disco, estou feliz nele. Hoje, por exemplo, fiz um solo bonito de guitarra, um assovio divertidíssimo, coloquei o lixo reciclável na cor certa, esqueci de um pagamento e ainda tive tempo de não conseguir convencer a Luísa a comer espinafre no jantar.

Por isso daqui, do meu fone de ouvido, posso dizer que tenho um trabalho lindo e interessante para mostrar, mas que eu ainda não sei o nome", remata.