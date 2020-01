Madonna voltou a cancelar um concerto no Coliseu de Lisboa.

O espetáculo desta quarta-feira, 22 de janeiro, foi cancelado devido a dores associadas a uma lesão.

Em comunicado de imprensa da Everything Is New, pode ler-se:



“Lamentamos informar que Madonna não poderá atuar esta noite devido a dores associadas a uma lesão. Assim sendo, o concerto Madame X marcado para esta noite, dia 22 de janeiro, no Coliseu de Lisboa está cancelado. O último concerto de amanhã, quinta-feira, dia 23 de janeiro continua agendado”.



O reembolso deverá ser solicitado nos pontos de venda a partir de 24 de janeiro, às 13h.



Os compradores de bilhetes online serão contactados por e-mail e os de pacotes de hotel pela Event Travel.

Este é o segundo concerto no Coliseu de Lisboa que Madonna cancela, após o do passado domingo.



A última data prevista é a de amanhã, 23 de janeiro, e segundo a promotora Everything Is New continua de pé.