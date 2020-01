Sensivelmente a meio da sua residência no Coliseu de Lisboa, Madonna levou a sua equipa “à casa onde tudo começou”, ou seja, ao local onde começou por privar com uma comunidade de músicos lusófonos que inspiraram a fase mais recente da sua carreira. Esses encontros acontecem no âmbito das Lisbon Living Room Sessions, concertos íntimos em casas privadas no centro da cidade.

Num vídeo partilhado no Instagram, Madonna é vista a subir umas escadas, de bengala, ainda a braços com as lesões que a têm apoquentado.

“Aqui estou eu, na casa onde tudo começou, [quando andava] em busca de amizade, inspiração e sentido de comunidade”, começa Madonna por dizer aos presentes, antes de com eles dançar animadamente.

Entretanto, Conan Osiris partilhou o mesmo vídeo no seu Instagram, escrevendo: “não acredito que tive uma conversa com este ser na vida real”, agradecendo, nos tags, a Dino D'Santiago, à Orquestra Batukadeiras, a Ana Moura e “a todas as pessoas que partilharam a vibe de ontem”.

Depois do cancelamento do concerto de domingo, Madonna voltou a subir ao palco do Coliseu de Lisboa esta terça-feira. Os restantes concertos na sala lisboeta estão marcados para quarta e quinta à noite.