Corey Taylor, vocalista dos Slipknot, deu uma entrevista ao jornal The Irish Times no qual afirma ter abandonado as redes sociais "há cerca de seis meses".

Em causa estão os chamados trolls que, diz, lhe deram vontade de "não mais voltar às redes".

"Quando não lhes dás atenção, viram-se contra ti", continua. "Tive de lidar com algumas cenas pesadas por causa disso. Chama-se cybertrolling, é como o stalking. É o lado negro da fama do qual as pessoas não querem falar".

"Se não dás [aos trolls] a resposta certa, vêm atrás de ti das formas mais sujas, criam contas com nomes diferentes... É uma loucura social, é ridículo".

Corey garante que "não tem saudades" das redes, e que a sua ausência fez com que "voltasse a ler as notícias". "Leio-as todos os dias. E agora já não levo com reações patetas às notícias. Já não levo com uma carrada de memes em reação a uma notícia", explica.