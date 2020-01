Os Pearl Jam partilharam esta semana aquele que é o primeiro single do seu novo álbum, "Gigaton".

O tema tem como título 'Dance of the Clairvoyants' e foi descrito, pelo baixista Jeff Ament no Twitter, como "a tempestade perfeita de experimentação e colaboração real".

"Criativamente, abrimos algumas portas novas, e isso é entusiasmante", acrescentou.

"Gigaton" chegará às lojas e plataformas de streaming no dia 27 de março. Ouça aqui 'Dance of the Clairvoyants':