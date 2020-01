Bruce Springsteen foi o convidado especial de um concerto de solidariedade em New Jersey, nos Estados Unidos, destinado a angariar verbas para as vítimas da doença de Parkinson.



“Temos aqui um tipo, um tipo mais velho”, começou o norte-americano Jesse Malin por anunciar, durante a sua atuação. “Ele canta bastante bem”.

Bruce Springsteen juntou-se então a Jesse Malin em dois temas: 'Broken Radio', de Malin, que ambos cantaram em dueto, e 'Meet Me at the End of the World', do mesmo autor, em que o Boss tocou guitarra.

Mais tarde, Bruce Springsteen tocou com outros participantes no evento, chegando a apresentar algumas canções suas, como ‘Darkness on the Edge of Town’, ‘Atlantic City’ e ‘The Promised Land’.

No final da noite, quase todos os músicos que participaram no espetáculo juntaram-se para tocar 'Thunder Road' e 'Light of Day', também de Bruce Springsteen, que já tinha atuado neste evento - que tem o mesmo nome daquela canção - em 2015.

Veja aqui alguns vídeos desta noite.