Madonna tem agendado o seu regresso ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para esta terça-feira: a acontecer, este será o primeiro concerto depois de a artista se ter visto obrigada a cancelar o espetáculo que tinha agendado para domingo devido às lesões que têm assombrado a digressão de "Madame X". "Desculpem ter cancelado esta noite, mas tenho de ouvir o que o meu corpo pede e descansar!!!", escreveu nas redes sociais, "vemo-nos na terça-feira. Façam figas".

Recorde-se que, até ao momento, Madonna assinou quatro concertos em Lisboa (tendo a BLITZ assistido ao segundo) e ainda lhe faltam três, que se realizam nas três próximas noites. Nos Estados Unidos, a artista cancelou um total de sete concertos na digressão norte-americana e tem ainda pela frente, depois de Lisboa, 15 atuações em Londres e 14 em Paris.

Nas redes sociais, a artista tem partilhado uma série de vídeos de bastidores dos concertos no Coliseu, mostrando o círculo de oração que faz sempre antes de entrar em palco, os exercícios de preparação para as atuações e também imagens das filhas. No mais recente vídeo, a artista mostra a oração do coreógrafo e bailarino cabo-verdiano Nicolas Huchard, "uma parte muito importante de tudo isto, desta aventura da 'Madame X'".

Recorde-se que as lesões de Madonna - no concerto a que assistimos a artista referiu-se especificamente à lesão que tem num joelho, pedindo ao público "não prestem atenção ao que se passa da cintura para baixo" - a levam a tomar banhos gelados, como se pode ver no vídeo que a artista partilhou há três dias, antes do concerto cancelado.

Consulte abaixo o alinhamento do mais recente concerto que Madonna deu em Lisboa, no passado sábado.

Act I

God Control

Dark Ballet

Human Nature

Express Yourself

Act II

Vogue

I Don't Search I Find

American Life

Act III

Batuka

Fado

Killers Who Are Partying

Crazy

La Isla Bonita (com excertos de 'Welcome to My Fado Club')

Sodade

Medellín

Extreme Occident

Act IV

Frozen

Come Alive

Future

Crave (Tracy Young Remix)

Like a Prayer

Encore

I Rise