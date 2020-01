O festival Rock in Rio, que nasceu no Rio de Janeiro e se realiza, também, em Lisboa, está nomeado para a categoria de Melhor Festival do Mundo, nos prémios do NME.

Nas nomeações reveladas pela publicação musical britânica, o Rock in Rio, que este ano volta a ter lugar no Parque da Bela Vista, concorre com festivais como Coachella (na Califórnia), Fuji Rock (no Japão), Glastonbury (em Inglaterra) ou Mad Cool (em Espanha).

Nas outras categorias, Billie Eilish, Dua Lipa, Lana Del Rey, The 1975, Slowthai e Slipknot são alguns dos artistas mais nomeados.

A edição deste ano do festival do Rock in Rio Lisboa terá lugar nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Camila Cabello e Black Eyed Peas têm atuação marcada para o primeiro dia do evento (20 de junho), enquanto Liam Gallagher, Foo Fighters e The National tocam a 21 de junho e Post Malone sobe ao palco no último dia (28 de junho).

Quanto aos vencedores dos prémios do NME Awards, serão conhecidos a 12 de fevereiro, numa cerimónia em Londres.