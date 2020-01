Ozzy Osbourne revelou que sofre da Doença de Parkinson. Em entrevista ao programa de televisão Good Morning America, ao lado da sua mulher e manager Sharon Osbourne, o músico contou: “Depois da operação, fiquei com um braço dormente e as minhas pernas estavam sempre frias”.

Sharon Osbourne revelou então que Ozzy Osbourne sofre do segundo estágio da Doença de Parkinson, numa fase em que a rigidez e os tremores se agravam.

“Há muitos tipos de Parkinson”, acrescentou. “Não é uma sentença de morte, mas afeta alguns nervos do nosso corpo. E temos dias bons e dias muito maus”.

Citado pela revista "Classic Rock", Ozzy Osbourne confirmou que tem sido complicado lidar com a doença. “O último concerto que dei foi na passagem de ano, em 2018. Depois sofri uma queda grave. Tive de ser operado ao pescoço, o que me destruiu os nervos”.

O vocalista dos Black Sabbath promete, porém, lutar para melhorar. “Vindo de uma família da classe trabalhadora, odeio desiludir as pessoas e não fazer o meu trabalho. E quando vejo a minha mulher a ir para o trabalho, os meus filhos a ir para o trabalho, fico deprimido por não poder ajudar a minha família. Mas estou muito melhor agora do que no passado mês de fevereiro”, ressalva.

Veja aqui uma antecipação da entrevista em que Ozzy Osbourne fez a revelação sobre o seu problema de saúde, recordando a queda que deu, há cerca de um ano. “Foi o ano mais miserável e doloroso da minha vida”, confessa.