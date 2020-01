Os Queen vão "emprestar" os seus instrumentos a uma nova moeda de cinco libras, tornando-se assim na primeira banda a ser homenageada desta forma.

Esta moeda estará disponível para coleccionadores a partir do dia 24 (o preço por um exemplar de ouro ronda as 2100 libras, ou 2460 euros), e figurará cada instrumento utilizado pela banda, com o piano que Freddie Mercury tocou em 'Bohemian Rhapsody' no topo.

No centro de cada moeda estará o logótipo dos Queen, com um microfone - em representação de Mercury - por baixo.

"Quando formámos os Queen, chegar ao primeiro degrau da escada para o reconhecimento parecia algo remoto e inalcançável", afirmou o guitarrista Brian May, em comunicado.

"Ter a nossa banda reconhecida e a nossa música homenageada desta forma é muito tocante, uma honra enorme. É maravilhoso".