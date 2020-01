Morreu Ray Burton, pai de Cliff Burton, falecido baixista dos Metallica. Tinha 94 anos.

A banda norte-americana anunciou a sua morte através das redes sociais, partilhando um texto emotivo em tributo a Ray, que era também um conhecido fã da banda. "Durante 38 anos tivemos a sorte de ter a energia, a sabedoria e a luz do Ray nas nossas vidas", pode ler-se.



Salientando a "juventude eterna" e o "sorriso implacável" de Ray, os Metallica escrevem ainda que o pai de Cliff Burton "via a banda, as suas famílias, a sua equipa e os seus fãs como seus filhos".

"A sua morte deixa um sentimento indefinível de tristeza e de perda, mas sabemos que o Ray não quereria que nos andássemos a lamentar", continua o quarteto. "Uma centelha da sua luz, da sua sabedoria e da sua energia estará sempre connosco, onde quer que vamos".

Para além deste comunicado, cada membro dos Metallica deixou também, a título pessoal, uma mensagem de pesar pela morte de Ray Burton. James Hetfield, vocalista e guitarrista, dedicou-lhe um poema:

Lars Ulrich, baterista, agradeceu a Ray por "ter dado ao mundo o dom do Cliff e de seus talentos únicos":

O baixista Robert Trujillo explicou que o seu objetivo de vida é "ser como o Sr. Ray Burton", recordando também "a sua energia positiva":

O guitarrista Kirk Hammett foi mais sucinto: "muito amor, Ray. Que possas finalmente estar com o Cliff e e a Jan [Burton, mãe de Cliff]".